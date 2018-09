Ryanair: associazioni consumatori sul piede di guerra per nuove regole bagaglio a mano

Valeria Panigada 4 settembre 2018 - 16:57

MILANO (Finanza.com)

Le associazioni dei consumatori sono sul piede di guerra e chiedono l'intervento dell'Antitrust nei confronti di Ryanair per le nuove regole del bagaglio a mano. Dal primo novembre, infatti, non sarà più possibile viaggiare con un trolley di dimensioni ridotte gratuitamente, neanche imbarcandolo in stiva come è invece oggi, ma si dovrà comunque pagare tra i 6 e i 10 euro. Oltre al rincaro, a far scattare la rabbia dei consumatori è anche il fatto che le nuove regole si applicheranno anche a chi ha acquistato il biglietto prima del primo settembre, vale a dire prima che Ryanair annunciasse queste nuove regole.Altroconsumo ha segnalato la compagnia all’Antitrust per pratica commerciale scorretta. Anche le organizzazioni partner del gruppo Euroconsumers si sono già mobilitate per tutelare i consumatori dalla condotta scorretta reiterata di Ryanair. E così anche altre associazioni a difesa dei consumatori, come l'Unione Nazionale dei consumatori e Codacons, hanno denunciato questa pratica sollecitando un intervento delle autorità di mercato.