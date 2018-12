Rumor manovra M5S-Lega: per Conte ok taglio deficit al 2,1%, ma Ue vuole taglio ad almeno 1,95%

Laura Naka Antonelli 11 dicembre 2018 - 07:07

MILANO (Finanza.com)

Il premier Giuseppe Conte sarebbe orientato a far scendere il target sul deficit-Pil su cui si basa la manovra M5S-Lega dal 2,4% attuale al 2,1%. E' quanto riporta il quotidiano La Repubblica, aggiungendo che la Commissione europea chiederebbe invece una riduzione ad almeno l'1,95%.A tal proposito, il Messaggero segnala che i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio sarebbero determinati a non far scendere il target al di sotto del 2,2%.