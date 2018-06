Rumor UniCredit-SocGen, Mediobanca: banche non pronte a fusione e titoli non ne beneficerebbero

Laura Naka Antonelli 4 giugno 2018 - 14:39

MILANO (Finanza.com)

In merito alle speculazioni su un matrimonio tra UniCredit e Société Générale, riportate dal Financial Times e smentite dalla banca francese, gli analisti di Mediobanca ricordano come l'accordo sia stato oggetto di speculazioni negli ultimi 10 anni e che l'esperienza dell'AD di UniCredit, Jean-Pierre Mustier (che è stato numero uno della divisione di investment banking di SocGen) rende l'opzione "ancora più credibile".Mediobanca crede tuttavia che UniCredit "non sia pronta", in quanto una mossa del genere potrebbe rappresentare un rischio per chi investe nella banca. Di conseguenza, l'opzione viene considerata "molto lontana, così come è stato nel caso di Commerzbank l'anno scorso (quando si è parlato della possibilità di un deal UniCredit-Commerzbank)".E' probabile, continuano gli analisti di Piazzetta Cuccia, che anche SocGen non sia pronta per una fusione e comunque, vista l'incertezza sul governo italiano, le attuali regole dell'Unione europea e gli sviluppi che interessano UniCredit, la view è che un matrimonio non sarebbe "né desiderabile, né di beneficio per l'azione".