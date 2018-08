Rumor Alitalia: nelle mani dello Stato tutto il 100%, esclusa opzione bando di gara (La Stampa)

Laura Naka Antonelli 7 agosto 2018 - 15:58

MILANO (Finanza.com)

Non una quota di maggioranza del 51%, ma tutto il 100% nelle mani dello stato italiano. Sono le indiscrezioni trapelate oggi dal quotidiano La Stampa, che scrive che "il piano del governo per tentare il rilancio di Alitalia si sta delineando. L'idea è quella di una soluzione 'tutta italiana', per salvaguardare i posti di lavoro e avere nuovamente una compagnia aerea di bandiera".Insomma, continua La Stampa, "niente più 51%, come inizialmente immaginato. Il governo sta studiando un piano per avere il 100% del gruppo. Le posizioni di Lega e Cinque Stelle si stanno infatti sempre più avvicinando su questa ipotesi. Sarebbe esclusa per ora l'opzione di un nuovo bando di gara".