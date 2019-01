Rubrik: finanziamento da 261 milioni di dollari da parte del nuovo investitore Bain Capital

Alessandra Caparello 15 gennaio 2019 - 17:08

MILANO (Finanza.com)

Rubrik, azienda specializzata nel Cloud Data Management, ha annunciato un nuovo investimento di 261 milioni di dollari, a fronte di una valutazione di 3,3 miliardi di dollari, da parte del nuovo investitore Bain Capital. Forte la partecipazione di investitori esistenti quali Lightspeed Ventures, Greylock Partners, Khosla Ventures e IVP. L’operazione porta il capitale totale raccolto dall’azienda a 553 milioni di dollari. “Rubrik si è conquistata la fiducia e la fedeltà di grandi aziende di tutto il mondo offrendo loro una soluzione semplice ed affidabile per risolvere il problema della protezione e gestione dei dati in un mondo hybrid cloud”, spiega Enrique Salem, già CEO di Symantec e partner in Bain Capital Ventures.Rubrik utilizzerà i nuovi fondi a supporto della sua struttura, di una continua innovazione e del lancio di nuovi importanti prodotti previsti per il 2019 che andranno a capitalizzare sulla transizione da parte delle imprese verso il public cloud e sull’esplosione dei dati. Nel dettaglio Rubrik intensificherà anche gli investimenti sulle attività di go-to-market con i propri partner, che comprendono Microsoft, Cisco, AWS, SAP, Nutanix, Oracle, VMware, Google Cloud, Pure Storage, e altri.