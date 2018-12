Rosss si aggiudica una nuova commessa nel settore packaging

simone borghi 21 dicembre 2018 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

Rosss ha acquisito, da una delle maggiori aziende europee del settore packaging, un’importante commessa per la fornitura in Emilia Romagna di un magazzino autoportante automatico di 13.500 metri quadrati per un’azienda specializzata nella trasformazione di materie prime plastiche.L’inizio del montaggio è previsto per la primavera 2019. Il controvalore del contratto si aggira intorno a 8 milioni di euro.Si ricorda che Rosss è una delle principali aziende italiane nella progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche per la gestione degli spazi commerciali e industriali.