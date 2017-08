Rosneft: completata acquisizione raffinerie indiana Essar Oil

Alessio Trappolini 22 agosto 2017 - 11:49

MILANO (Finanza.com)

Rosneft, colosso petrolifero russo, ha completato l’acquisizione della raffineria indiana Essar Oil per 12,9 miliardi di dollari. Con l’operazione, comunicata dalla società russa, si rafforzano i rapporti economici fra Mosca e New Delhi. Si tratta infatti della più grande acquisizione straniera di tutti i tempi in India e del maggior investimento russo in terra estera.Secondo un analista interpellato dalla nostra redazione il deal di Rosneft “è il primo takeover nel settore della raffinazione in Asia e apre la porta al gruppo su uno dei mercati a maggior crescita nel consumo di petrolio”.