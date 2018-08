Rosetti Marino, vinto contratto da oltre 100 milioni per piattaforma nel Mare del Nord

Valeria Panigada 27 agosto 2018 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

Rosetti Marino, società specializzata nella progettazione, costruzione e fornitura di piattaforme off-shore per il settore petrolio e gas e quotata sul listino Aim Italia, ha vinto un contratto Epcic (engineering, procurement, construction, installation e commissioning) per una piattaforma Tolmount, nel mare del Nord. Il contratto, commissionato dalla londinese Hgsl-Humber Gathering System, ha un valore di oltre 100 milioni di euro. La piattaforma sarà realizzata in Italia, nel cantiere di Marina di Ravenna, a partire da dicembre per una durata prevista di circa 20 mesi.