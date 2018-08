Roncadin: in funzione nuova linea produttiva, obiettivo raddoppio fatturato entro un quinquennio

Titta Ferraro 13 agosto 2018 - 12:04

Questa mattina è entrata in funzione la linea produttiva numero 7 nel nuovo stabilimento costruito dopo l’incendio del 22 settembre scorso. "Si concretizza quello per cui, fin dal primo secondo dopo lo spegnimento delle fiamme, abbiamo lavorato senza sosta in questi mesi tutti insieme: proprietà, dipendenti e attori del territorio – commenta l’amministratore delegato Dario Roncadin –. I nostri sforzi hanno sempre avuto un unico obiettivo: ricostruire e ripartire, prima possibile. Dopo la fase di test della scorsa settimana, si tratta ovviamente – precisa Roncadin – di una fase iniziale di collaudo, avviamento e messa a regime, tecnicamente molto delicata, che prevede un incremento graduale della produzione fino a raggiungere la capacità standard a fine settembre"."La linea numero 7, a pieno regime potrà sfornare 150 mila pizze al giorno – prosegue Dario Roncadin –. Anche se non ci sono più le linee 1,2,3,4, abbiamo deciso di battezzarla con un numero progressivo rispetto alle linee esistenti, per rimarcare la nostra volontà di guardare avanti verso il futuro e, contemporaneamente, per ricordare questo momento difficile, che non è riuscito a fermarci".Roncadin punta, a ricostruzione completata ed entro un quinquennio, ad arrivare a raddoppiare, raggiungendo circa 200 milioni di euro di fatturato e di produrre 1 milione di pizze al giorno.