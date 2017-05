Robo-advisory: Ambrosetti Sim e Online Sim siglano partnership per offrire consulenza specializzata su piattaforme

Alessio Trappolini 10 maggio 2017 - 17:18

MILANO (Finanza.com)

Ambrosetti AM Sim ha annunciato di aver siglato un accordo di collaborazione con Online Sim, società italiana specializzata nel collocamento di prodotti di risparmio gestito via web. Detta partnership consentirà ad Online Sim di offrire la consulenza personalizzata di Ambrosetti AM Sim sulla propria piattaforma di Robo Advisory.



Riccardo Ambrosetti, presidente di Ambrosetti AM Sim ha dichiarato: “l’offerta di soluzioni Robo Advisor è oggi poco orientata a portafogli a rischio controllato in maniera sistematica. La nostra esperienza pluridecennale nel servire investitori istituzionali con i modelli previsionali di cui siamo proprietari ci consente oggi di mettere a disposizione anche di investitori non professionali le consolidate capacità che rappresentano la frontiera più avanzata nell’approccio scientifico alle decisioni di investimento".



“La partnership con Ambrosetti AM Sim ci permette di arricchire l’offerta di soluzioni Robo Advisory permettendo ai nostri clienti di fruire di servizi fino a ieri riservati agli investitori istituzionali”, ha commentato Federico Taddei, amministratore delegato di Online Sim.