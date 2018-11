Risparmio gestito, raccolta netta ad ottobre in flessione di 0,9 miliardi

Alessandra Caparello 29 novembre 2018 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

Raccolta in flessione nel mese di ottobre per l’industria del risparmio gestito che chiude in calo di 0,9 miliardi di euro. Lo rivela Assogestioni secondo cui però da inizio anno la raccolta netta di mantiene comunque positiva per quasi 13 miliardi.Le sottoscrizioni sono polarizzate dalle gestioni di portafoglio (+3,8mld). Si registrano riscatti tra le gestioni collettive (-4,7mld). Il patrimonio in gestione si attesta a quota 2.021 miliardi di euro in particolare per effetto della volatilità registrata sui mercati a ottobre. Il 51% degli asset è impiegato nelle gestioni collettive (1.026mld), il restante 49% è investito nei mandati (995mld). Nell’ambito dei fondi aperti, terminano il mese in territorio positivo i prodotti monetari (+1,6mld) e i bilanciati (+190mln).