Risparmio gestito: raccolta a 2,93 mld ad aprile, spinta da fondi aperti (Assogestioni)

Daniela La Cava 28 maggio 2018 - 12:06

MILANO (Finanza.com)

L’industria del risparmio gestito ha chiuso il mese di aprile con una raccolta netta di 2,9 miliardi di euro (+16,8 miliardi da inizio anno) sotto la spinta dei fondi aperti (+2,7 miliardi). I flussi verso le gestioni di portafoglio ammontano a 249 milioni. Il patrimonio gestito supera i 2.090 miliardi di euro. Sono 1.068 i miliardi investiti nelle gestioni collettive, circa il 51% degli asset under management (AuM) dell’industria. Le masse impiegate nelle gestioni di portafoglio sono pari a 1.023 mld e rappresentano il restante 49% del patrimonio del sistema. Le macrocategorie di fondi aperti su cui ad aprile gli investitori hanno orientato le proprie scelte sono, in particolare, i flessibili (+1,7mld), i bilanciati (+1,3 miliardi) e gli azionari (+693 milioni). È questo in sintesi quanto emerge dalla mappa mensile del risparmio gestito per il mese di aprile di Assogestiioni.