Risparmio gestito: battuta d'arresto nella raccolta, a maggio deflussi per 6,9 milioni

Valeria Panigada 27 giugno 2018 - 11:40

MILANO (Finanza.com)

Battuta d'arresto per l’industria del risparmio gestito. Secondo i dati diffusi oggi da Assogestioni, a maggio si sono registrati deflussi per 6,9 miliardi di euro, dopo i flussi in entrata per 2,9 miliardi di aprile. Da inizio anno lesottoscrizioni nette ammontano a +10 miliardi. I risparmiatori italiani hanno orientato le proprie preferenze sui prodotti bilanciati, che hanno raccolto poco più di 1 miliardo, e sui flessibili (+392 milioni).