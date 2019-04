Risparmio gestito: Assogestioni, raccolta netta di marzo vicina alla parità

simone borghi 29 aprile 2019 - 11:42

MILANO (Finanza.com)

L’industria del risparmio gestito manda in archivio il mese di marzo 2019 con una raccolta netta in lieve flessione a -0,6 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati preliminari contenuti nella mappa mensile del risparmio gestito firmata da Assogestioni.In particolare, le gestioni di portafoglio registrano flussi positivi per 0,1 miliardi in opposizione all’andamento dalle gestioni collettive (-0,7 miliardi). I risparmiatori italiani orientano le proprie preferenze verso i prodotti obbligazionari (+1,9 miliardi) e i bilanciati (+272 milioni).Grazie all’effetto della gestione continua la crescita del patrimonio che a fine mese vale oltre 2.144 miliardi di euro, nuovo record storico.