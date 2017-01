Risparmio: Assogestioni, patrimonio gestito segna un nuovo record nel 2016

Luca Fiore 24 gennaio 2017 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

A dicembre l’industria del risparmio gestito ha raccolto 595 milioni di euro terminando l’anno con una raccolta netta che sfiora i 55 miliardi. È quanto riporta una nota diffusa da Assogestioni.



Il 2016 si è chiuso con un nuovo record storico per il patrimonio gestito dall’industria a 1.937 miliardi di euro, oltre 100 miliardi in più rispetto al dato di fine 2015.



Dall’inizio dell’anno le gestioni collettive hanno raccolto circa 35 miliardi di euro. Per le gestioni di portafoglio la raccolta del 2016 ammonta a 20 miliardi. Il 51% degli asset, 989 miliardi di euro, è investito nei mandati; il restante 49%, 948 miliardi, è impiegato nelle gestioni collettive.



Tra i fondi aperti, a dicembre le sottoscrizioni si sono indirizzate verso i prodotti obbligazionari (+2,1mld), i bilanciati (+399 milioni), gli azionari (+265 milioni) ed i flessibili (+207 milioni).