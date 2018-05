Rischio Italia: tassi due anni si avvicinano al livello Whatever it takes di Draghi

Laura Naka Antonelli 28 maggio 2018 - 16:27

MILANO (Finanza.com)

Alert Italia: i tassi a due anni esplodono fino allo 0,972%, mentre quelli decennali balzano fino al 2,77%, avvicinandosi addirittura ai tassi dei Treasuries Usa a 10 anni, che lo scorso venerdì hanno chiuso al 2,93% (oggi i mercati americani sono chiusi in occasione del Memorial Day).La febbre dello spread sale fino a quasi 240 punti base, al valore più alto dal gennaio del 2014, a un livello tra l'altro decisamente più alto della soglia pericolo che era stata indicata dalla stessa Goldman Sachs nel noto report diffuso qualche giorno fa.Nella nota giornaliera "Global Markets Daily", gli analisti di Goldman Sachs avevano affrontato di fatto anche il pericolo di un rischio contagio che potesse nascere dal caos politico italiano:"Nel caso in cui lo spread si posizionasse in modo convincente sopra quota 200, allora i rischi sistemici sugli asset dell'Unione monetaria europea e anche al di là di essa, probabilmente, aumenterebbero". E lo stesso giorno, lo spread aveva superato la soglia dei 200 punti. Oggi il differenziale è esploso anche sopra quota 230 punti.