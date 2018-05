Rischio Italia scatena avversione al rischio. Acquisti sui Treasuries Usa, tassi 10 anni sotto 3%

Laura Naka Antonelli 25 maggio 2018 - 15:52

MILANO (Finanza.com)

I timori sul futuro dell'Italia, legati in particolare alle proposte contenute nel contratto di governo M5S-Lega condizionano le scelte degli investitori.In un clima di avversione al rischio, si preferisce optare per gli asset considerati più sicuri, come i Treasuries Usa.I titoli di stato Usa - il mercato chiuderà oggi alle 14 ora locale e rimarrà chiuso lunedì, in occasione della festività del Memorial Day - segnano così una performance positiva, che scatena il ribasso dei rendimenti.I tassi decennali arretrano dell'1,7% circa, al 2,955%; i tassi a due anni scivolano di oltre -2%, al 2,5% circa, e i tassi a 30 anni perdono più dell'1%, al 3,103%.