Rischio Italia, banche italiane in mercato orso a Piazza Affari. Si ripropone problema doom loop

Laura Naka Antonelli 29 maggio 2018 - 16:12

MILANO (Finanza.com)

Banche italiane osservate speciali, dopo che nella giornata di ieri il Ftse Italia All-Share Bank Index è scivolato nel mercato orso, scendendo a livelli inferiori del 20% circa rispetto ai massimi di aprile. L'espressione "doom loop", ovvero abbraccio mortale tra banche italiane e BTP, torna di moda in questa crisi istituzionale italiana che riporta alla mente quella dei debiti sovrani dell'Eurozona.Uno studio recente della BRI, Banca dei Regolamenti Internazionali o anche Banca delle banche centrali, mette in evidenza che il debito governativo italiano incide sugli asset bancari italiani per quasi il 20%: si tratta di una delle percentuali più elevate al mondo.