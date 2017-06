Risanamento: perfezionata la jv con Lendlease Italy su Lotti Sud

Daniela La Cava 12 giugno 2017 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Risanamento ha comunicato che nella serata di ieri la controllata Milano Santa Giulia e Lendlease Italy hanno sottoscritto un Joint Venture Agreement (JVA) avente ad oggetto lo sviluppo in partnership dei c.d. Lotti Sud (33.000 mq. di aree edificabili all'interno del più ampio progetto Milano Santa Giulia ed adiacenti al complesso Sky). L’operazione, si legge in una nota diffusa oggi dalla società, prevede lo sviluppo dei c.d. Lotti Sud sulla base di un business plan condiviso tra le parti, che ad oggi prevede un investimento complessivamente di circa 115 milioni di euro, incluso il valore delle aree edificabili pari a 34 milioni. Lo sviluppo immobiliare avverrà anche mediante l'ausilio di un Development Manager le cui funzioni operative sono disciplinate nel Development Management Agreement allegato al JVA.



Come già reso noto al mercato, si ricorda che lo sviluppo immobiliare sarà attuato mediante una società proprietaria dei c.d. Lotti Sud, il cui capitale sociale sarà detenuto al 50% da Lendlease e al 50% da Milano Santa Giulia ("JVCo"). Ai sensi e per gli effetti del JVA, Lendlease si è impegnata, inter alia, a dare esecuzione ad un aumento di capitale di JVCo, versando un importo di 12 milioni. "Gli utili rinvenienti dallo sviluppo immobiliare dei c.d. Lotti Sud - prosegue la nota - saranno distribuiti tra Milano Santa Giulia e Lendlease secondo un ordine di pagamento indicato nelle pattuizioni intervenute tra le parti".