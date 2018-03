Riparte risiko banche italiane, per Mps aggregazione da scegliere tra Ubi, Banco BPM e Bper?

Laura Naka Antonelli 19 marzo 2018 - 08:02

"Riparte il risiko delle banche italiane, Ubi Banca e Banco BPM guidano la caccia". E' quanto scrive Affari&Finanza affermando che diversi banchieri ritengono che sia l'ora di una nuova fase di aggregazioni tra le banche italiane, per affrontare l'aumento dei costi "legati a regole e tecnologia, a fronte di ricavi ridotti dai tassi nulli".L'articolo, che ricorda come nell'arco di tre anni lo Stato italiano dovrà scendere dalla quota del 70% che detiene in Mps, sottolinea come "un'aggregazione che crei un terzo grande gruppo, da scegliere tra Ubi, Banco BPM e Bper, è da molti vista come la più lineare".Si parla anche dell'avance (inedita) di Credit Agricole su Creval.