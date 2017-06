Rio Tinto, ricevuta proposta da Glencore per acquisto Coal & Allied

Daniela La Cava 12 giugno 2017 - 10:06

MILANO (Finanza.com)

Rio Tinto ha annunciato di avere ricevuto una proposta da parte di Glencore per acquisire la controllata australiana Coal & Allied Industries Limited. In una nota il big minerario anglo-australiano ha comunicato che il consiglio di amministrazione considererà la proposta e darà una risposta a tempo debito". Sulla Borsa di Londra il titolo Rio Tinto cede circa lo 0,55 per cento.