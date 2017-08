Rinnovabili: Quercus acquisisce impianti fotovoltaici in Italia per un totale di 18,4 MW

Titta Ferraro 14 agosto 2017 - 10:56

MILANO (Finanza.com)

Quercus, fondo specializzato nelle energie rinnovabili, rende noto che tramite la joint venture ASI ha acquisito sei impianti fotovoltaici in Sicilia e Puglia per un totale di 18,4 MW da X-Elio (ex Gestamp Solar), attiva nelle fonti rinnovabili a livello globale e controllata da KKR Global Infrastructure Investor II.L’operazione è stata finalizzata da Azienda Solare Italiana (ASI), che Quercus e Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities S.C.A., SICAV - SIF hanno acquisito nell’aprile 2016 con una joint venture paritaria.