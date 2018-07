Richieste mutui e surroghe tornano a crescere e giugno

Titta Ferraro 9 luglio 2018 - 11:52

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di giugno le richieste di nuovi mutui e surroghe da parte delle famiglie italiane sul Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF tornano a evidenziare un segno positivo (+3,659 dopo una striscia di 15 cali mensili consecutivi. I dati diffusi dal Crif evidenziano come il primo semestre dell’anno vede comunque un calo complessivo delle interrogazioni, pari al -4,4% rispetto allo stesso periodo del 2017.La dinamica registrata in questa prima metà dell’anno, argomenta Crif in una nota, rimane caratterizzata dalla progressiva contrazione delle richieste di surroga dovuta al significativo restringimento del bacino di famiglie per le quali la rottamazione dei vecchi contratti potrebbe risultare ancora conveniente. In compenso si registra una buona tenuta dei nuovi mutui che stanno sostenendo la ripresa delle compravendite residenziali.