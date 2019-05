Richard Ginori: novità ai vertici, si conclude il mandato del presidente e AD Giunchedi

Alessandra Caparello 7 maggio 2019 - 17:28

MILANO (Finanza.com)

Cambio ai vertici della Richard Ginori. L’ingegner Giovanni Giunchedi conclude il suo mandato di Presidente e Amministratore Delegato della Società, che ricopriva dal 2016. E’ stato lo stesso Giunchedi ad esprimere il desiderio di poter privilegiare famiglia e interessi personali dopo un lungo periodo di intenso e gratificante lavoro, assicurando peraltro il suo pieno impegno nel corso dei prossimi mesi per un graduale passaggio di consegne nella Società, come si legge in una nota. La conclusione del mandato avviene per naturale scadenza e in pieno accordo e sintonia con l’ingegnere fanno sapere dalla società che fa parte del Gruppo Kering.Mehdi Benabadji, Chief Operating Officer del gruppo Kering, viene nominato Presidente e Amministratore Delegato di Richard Ginori, assumendo ad interim i poteri di gestione e amministrazione della Società. Una nomina che, si legge nella nota, ha l’obiettivo di garantire a Richard Ginori continuità nel percorso di ulteriore sviluppo della propria presenza commerciale sul mercato nazionale e internazionale e di implementazione della strategia di riposizionamento del marchio verso l’alto di gamma. Mehdi Benabadji, infatti, nel suo ruolo di Group COO, già a partire dallo scorso mese di settembre è stato regolarmente coinvolto nelle decisioni relative al piano di ulteriore rilancio della Manifattura, condividendone obiettivi e strategie.