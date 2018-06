Retelit: Mincione smentisce salita al 25% del capitale

Titta Ferraro 13 giugno 2018 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

Niente ascesa, per il momento, al 25 del capitale di Retelit per la cordata guidata da Raffaele Mincione. Con riferimento a quanto recentemente riportato dagli organi di stampa in merito ad asseriti acquisti che avrebbero portato Mincione al superamento della soglia del 25% in Retelit , il finanziere rende noto che né il gruppo WRM, riconducibile a Mincione, né Fiber 4.0 hanno acquisito azioni di Retelit che comportino una variazione delle soglie rilevanti suscettibile di comunicazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative.Settimana scorsa il governo Conte ha deciso di esercitare la golden power su Retelit, ossia i poteri speciali "con riferimento alla modifica della governance di Retelit derivante dall'assemblea dei soci del 27 aprile 2018, mediante l'imposizione di prescrizioni e condizioni volte a salvaguardare le attività strategiche della società nel settore delle comunicazioni".