Rete 5G: accordo Retelit e Go internet sulla connettività ad alta velocità

Valeria Panigada 4 luglio 2018 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

Gointernet e Retelit hanno firmato un accordo per la fornitura di connettività ultra-broadband e a banda dedicata in fibra ottica ad alta velocità per preparare la rete di Go internet all'evoluzione verso il 5G. "La partnership con Retelit ci permetterà di preparare la rete 4.5G verso il passaggio al 5G", ha detto Alessandro Frizzoni, amministratore delegato di Go internet, gruppo quotato sul listino Aim Italia. L'accordo ha una durata di cinque anni rinnovabili.