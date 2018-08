Renzi replica a Di Maio: mio governo non ha preso soldi dai Benetton, vicepremier è uno sciacallo

Titta Ferraro 16 agosto 2018 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

L'ex premier Matteo Renzi replica seccamente alle parole di Luigi Di Maio che ha insinuato finanziamenti alle campagne elettorali da parte di Benetton e Autostrade ai partiti dei precedenti governi."Chi come Luigi Di Maio dice che il mio Governo ha preso i soldi da Benetton o Autostrade è tecnicamente parlando un bugiardo - scrive Renzi su Facebook -. Se lo dice per motivi politici invece è uno sciacallo. In entrambi i casi la verità è più forte delle chiacchiere: il mio Governo non ha preso un centesimo da questi signori, che non hanno pagato la mia campagna elettorale, né quella del PD, né la Leopolda. Utilizzare una tragedia per attaccare gli avversari, mentendo, dà il senso della caratura morale e politica del Vicepresidente del Consiglio".