Renzi: Savona è stato solo un alibi, Salvini non voleva governare per paura delle sue bugie

Titta Ferraro 27 maggio 2018 - 22:09

MILANO (Finanza.com)

“Salvini non voleva governare: ha fatto promesse irrealizzabili, ha paura delle sue bugie, altro che flat tax e Fornero. E quindi ha usato l’alibi di un ministro per far saltare tutto: vecchio stile leghista. Ma minacciare Mattarella è indegno. Sulle Istituzioni non si scherza”. E' l'affondo dell'ex premier Pd, Matteo Renzi, dopo la rottura istituzionale che si è consumata stasera con Conte che ha rinunciato all'incarico dopo il no di Mattarella al nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia.