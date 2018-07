Reno De Medici: firmato preliminare di acquisto di Barcelona Cartonboard

Titta Ferraro 3 luglio 2018 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Reno De Medici ha stato stipulato con il Fondo tedesco di private equity Quantum Capital Partners il preliminare di acquisto del 100% di Barcelona Cartonboard S.A.U., società di diritto spagnolo e settimo player europeo nel settore del cartoncino patinato. Il closing dell’operazione è atteso entro la fine del 2018.Il prezzo provvisorio della partecipazione è basato su un Enterprise Value di 46,4 milioni di Euro - calcolato su un EBITDA proforma per il 2018 di 8,2 milioni di Euro - e su una PFN stimata in circa 9,9 milioni di Euro. Il prezzo sarà soggetto ad aggiustamenti, contrattualmente previsti, conseguenti al livello della PFN e del capitale circolante alla data di efficacia dell’operazione. L’acquisizione verrà finanziata da Reno De Medici prevalentemente con il ricorso a una specifica linea esterna di finanziamento. Reno De Medici si è avvalsa di UniCredit quale proprio advisor finanziario esclusivo e di EY per le attività di due diligence a supporto dell’operazione.