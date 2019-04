Renergetica, perfezionata vendita autorizzazioni per la costruzione di impianto fotovoltaico in Cile

Valeria Panigada 18 aprile 2019 - 10:11

MILANO (Finanza.com)

Renergetica, società quotata sul listino Aim Italia operante nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili, ha concluso la vendita delle autorizzazioni per la costruzione di un impianto fotovoltaico in Cile. L'impianto, per una potenza installata complessiva di 6 MWp, sarà realizzato nel Comune di Teno, provincia de Curicó, Región del Maule, su una superficie di circa 11,5 ettari con produzione annua stimata di circa 12,24 GWh. “Attualmente abbiamo in pipeline oltre 100 MW nel paese e siamo sicuri che raggiungeremo importanti traguardi”, ha commentato Raffaele Palomba, amministratore delegato della controllata RSM Chile.