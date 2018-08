Rendimento Btp biennale scende sotto soglia 1%, spread stabile

Titta Ferraro 22 agosto 2018 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

In calo anche oggi i rendimenti dei titoli di Stato italiani. In particolare si conferma la forza relativa della parte più corta della curva con il Btp biennale che ha visto il rendimento scendere sotto la soglia dell'1%, sui minimi a due settimane.Lo spread Btp-Bund che confronta i tassi dei titoli a 10 anni di Italia e Germania si mantiene sostanzialmente stabile in area 263 pb dopo il forte calo di ieri in virtù della decisione di Moody's di rinviare ogni decisione in merito al rating sull'Italia (messo sotto revisione negli scorsi mesi. L'agenzia di rating si esprimerà entro fine ottobre e ha motivato la decisione con l'esigenza di disporre di una "maggiore chiarezza" sull'andamento dei conti pubblici e sul percorso delle riforme.