Referendum: Camusso, quello dei voucher è uno strumento malato e va azzerato

Titta Ferraro 11 gennaio 2017 - 17:18

MILANO (Finanza.com)

“Parte ora la campagna referendaria e da oggi chiederemo tutti i giorni al Governo di fissare la data in cui si voterà per referendum su voucher e appalti”. Sono le prime parole del segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, nel corso di una conferenza stampa promossa dalla Confederazione dopo la decisione della Consulta che ha ritenuto ammissibili i quesiti referendari sulla cancellazione dei voucher e sulla reintroduzione della piena responsabilità solidale in tema di appalti. Non ha passato l’esame dei giudici costituzionali il quesito relativo all’articolo 18.

Per Susanna Camusso, quello dei voucher è uno strumento “malato” e bisognerebbe avere il coraggio di “azzerarlo". "Ci vuole – ha detto il numero uno della Cgil – una riforma per una contrattualizzazione pulita e esplicita che regolamenti il lavoro occasionale”.