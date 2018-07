Reddito di cittadinanza: oggi incontro al MEF

Alessandra Caparello 10 luglio 2018 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

Il reddito di cittadinanza inizia il suo cammino. Stamani al Ministero dell’economia si è tenuto un incontro tra il ministro Di Maio, il ministro Tria e il Direttore generale Europa della Banca Mondiale Arup Banerji per discutere del reddito di cittadinanza.A riferirlo fonti M5S secondo cui il ministro Tria ha già creato un’equipe per studiare e procedere alla realizzazione del sussidio, cavallo di battaglia dei pentastellati in campagna elettorale.