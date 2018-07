Reddito di cittadinanza, flat tax, Fornero, Tria: 'non sono sotto assedio'

Laura Naka Antonelli 6 luglio 2018 - 08:38

MILANO (Finanza.com)

Il ministro dell'economia Giovanni Tria afferma di non essere sotto assedio. La frase viene riportata dal quotidiano La Repubblica. "Non sono sotto assedio".Sul reddito di cittadinanza, flat tax, abolizione della riforma pensioni Fornero, il "ministro dell'economia assicura che il contratto di governo sarà rispettato, ma con gradualità". La Repubblica parla di "quel pressing gialloverde che non spaventa Tria".Ieri, in un'intervista rilasciata a Bloomberg, Tria ha riferito che nella prima legge di bilancio del governo M55-Lega, saranno inserite sia misure per tagliare le tasse che la proposta chiave del Movimento 5 Stelle, ovvero il reddito di cittadinanza.Le due misure, ha sottolineato, "devono andare a braccetto, in quanto sono necessarie entrambe per cambiare il sistema e sostenere la crescita economica".Il ministro ha aggiunto che "una crescita economica più alta deve provenire dall'applicazione graduale del programma di governo"."Un tale percorso ci richiede di agire sia sulla composizione delle entrate fiscali che sulle spese, e la nostra discontinuità rispetto ai governi precedenti non riguarderà il livello di deficit, ma piuttosto un mix di politiche".