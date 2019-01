Reddito di cittadinanza agli stranieri, Di Maio: "Residenza dei 5 anni sarà modificata"

Alessandra Caparello 4 gennaio 2019 - 14:48

MILANO (Finanza.com)

“Lanostra norma sul reddito di cittadinanza è rivolta agli italiani” così il vicepremier Luigi Di Maio rompe gli indugi in merito alla misura fortemente voluta dai Cinque Stelle e inserita in manovra. “Per fare questo” aggiunge Di Maio “noi alzeremo il tetto di permanenza dei lungo soggiornanti, in modo tale da rispettare le norme europee ma allo steso tempo rivolgere questa misura ai cittadini italiani, quindi' il tetto 'dei 5 anni, presente nella bozza del decreto, è da modificare, sarà più alto”. “Per quanto riguarda le famiglie è importante che si sappia - continua Di Maio - che quelle che accedono al programma del reddito di cittadinanza devono mandare i figli a scuola, devono rispettare tutti gli obblighi e i doveri con lo Stato e i genitori devono entrare in un programma di riqualificazione e reinserimento lavoro”.