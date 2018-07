Recordati: utile semestrale sale a 164,2 mln, +6,9% per i ricavi

Daniela La Cava 26 luglio 2018 - 13:20

MILANO (Finanza.com)

Semestrale in crescita per Recordati. Il gruppo farmaceutico milanese ha chiuso il primo semestre del 2018 con ricavi netti consolidati in crescita del 6,9% a 696,1 milioni di euro, mentre l'utile netto è balzato dell'11,7% a 164,2 milioni. Crescita a doppia cifra anche per l'Ebitda che si è attestato a 260 milioni, in rialzo del 16,1% rispetto al primo semestre del 2017, e per l'utile operativo che ha mostrato una crescita del 14,1% a 231,9 milioni.A fine giugno Recordati ha ufficializzato la cessione della quota di maggioranza della famiglia al fondo Cvc. Quest'ultimo rileverà il 51,8% delle azioni del gruppo farmaceutico per una cifra pari a circa 3 miliardi di euro.