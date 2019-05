Recordati: utile netto in crescita nel trimestre. Approvato il nuovo piano industriale triennale

Alessandra Caparello 8 maggio 2019 - 15:48

MILANO (Finanza.com)

Crescono del 4,5% nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente i ricavi netti consolidati di Recordati attestandosi a 383 milioni.L’EBITDA) è pari a € 143,9 milioni, in crescita del 7,1% rispetto al primo trimestre 2018, con un’incidenza sui ricavi del 37,6%, mentre l’utile operativo è pari a 126,0 milioni, in crescita del 4,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un’incidenza sui ricavi del 32,9%. L’utile netto del gruppo farmaceutico nei primi tre mesi dell’anno si attesta a 92,1 milioni, in crescita del 6,4% rispetto al primo trimestre 2018, con un’incidenza sui ricavi del 24,1%.Oltre ad aver approvato i conti del primo trimestre, il Consiglio di Amministrazione della Recordati S.p.A. ha altresì approvato il piano industriale per il triennio 2019-2021, prevedendo per l’anno 2019, come già comunicato il 21 dicembre 2018, di realizzare ricavi compresi tra € 1.430 milioni e € 1.450 milioni, un EBITDA compreso tra € 520 e € 530 milioni, un utile operativo compreso tra € 460 e € 470 milioni e un utile netto compreso tra € 330 e € 335 milioni. Per l’anno 2021 invece Recordati prevede di realizzare ricavi di circa € 1.700 milioni, un EBITDA di circa € 650 milioni, un utile operativo di circa € 560 milioni e un utile netto di circa € 400 milioni.“I risultati ottenuti nel primo trimestre dell’anno evidenziano la continua crescita del Gruppo”, ha dichiarato Andrea Recordati, Amministratore Delegato. “Inoltre, nel mese di febbraio è stato siglato un accordo di licenza con Aegerion Pharmaceuticals Inc. per i diritti esclusivi per la commercializzazione in Giappone di Juxtapid®, prodotto indicato per il trattamento dell’ipercolesterolemia familiare omozigote. L’accordo prevede anche il diritto di prelazione per negoziare i diritti di commercializzazione in Giappone di potenziali nuove indicazioni che potrebbero essere sviluppate da Aegerion. L’entrata di Juxtapid® nel portafoglio di prodotti per malattie rare in Giappone, grazie al suo potenziale di crescita, è molto importante per lo sviluppo della nostra filiale recentemente costituita in questo paese”, ha continuato Andrea Recordati. “Infine, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato il piano per il prossimo triennio nel quale si evidenzia l’impegno del Gruppo a proseguire nella strategia di crescita seguita con successo negli ultimi anni. Alla crescita e lo sviluppo delle nostre attività attuali si prevede di affiancare una intensa ma disciplinata attività di acquisizioni mirate con l’obiettivo di accelerare la crescita del Gruppo e aggiungere valore sostenibile per gli azionisti. Nel periodo si prevede una crescita media annua del 7.9% dei ricavi, una crescita media annua del 9,2% del EBITDA, dell’8,2% del utile operativo e dell’8,6% del utile netto”.