Recordati: prezzo 28 euro per cessione partecipazione Fimei è 'cum dividendo'

3 luglio 2018 - 08:53

Gliazionisti di Fimei, società finanziaria della famiglia Recordati, hanno precisato che il corrispettivo dell’operazione relativa all'accordo con Cvc per la cessione della propria partecipazione implica un prezzo di 28 euro per ciascuna azione di Recordati da intendersi 'cum dividendo', da cui sottrarsi qualsiasi dividendo o riserva che fossero distribuiti da Recordati dopo lo scorso 29 giugno e sino al closing dell’operazione. È quanto si legge in una nota diramata ieri a mercati chiusi da Fimei. Il prezzo da offrirsi in Opa dovrà essere allineato.