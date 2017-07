Recordati: ok da Commissione europea a commercializzazione Reagila per trattamento schizofrenia

Daniela La Cava 19 luglio 2017 - 09:55

MILANO (Finanza.com)

Recordati ha annunciato stamattina che Gedeon Richter ha ottenuto l’autorizzazione dalla Commissione Europea per la commercializzazione di Reagila (cariprazina), un farmaco antipsicotico per il trattamento della schizofrenia negli adulti, in tutti gli stati membri dell’Unione Europea. Nel mese di agosto del 2016 Richter e Recordati, si legge in un comunicato, hanno firmato un accordo di licenza esclusiva per la commercializzazione di cariprazina in Europa Occidentale, Algeria, Tunisia e Turchia.