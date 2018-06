Recordati: confermate trattative con Cvc, ma molti ostacoli da superare e incertezza su prosecuzione

Daniela La Cava 20 giugno 2018 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

"Sono intercorse delle trattative con il fondo Cvc per la cessione da parte della famiglia Recordati del controllo indiretto di Recordati, ma vi sono ancora molti ostacoli da superare e non vi è certezza sulla prosecuzione delle trattative e sui tempi delle stesse". È quanto ha dichiarato Alberto Recordati, presidente e amministratore delegato di Fimei (società finanziaria della famiglia Recordati), dopo le indiscrezioni stampa pubblicate ieri dal Financial Times.