Recordati: conclusa acquisizione da Astrazeneca di diritti europei di prodotti a base di metoprololo

Daniela La Cava 3 luglio 2017 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

Recordati ha concluso l'accordo con Astrazeneca relativo all'acquisizione dei diritti europei che riguardano i prodotti Seloken/Seloken Zok e la combinazione fissa Logimax (e entrambi a base di metoprololo). Lo si apprende in una nota stampa della società italiana nella quale ricorda che il metoprololo è un meta-bloccante per il controllo dell'ipertensione, per l'angina pectoris e l'insufficienza cardiaca. Il corrispettivo per l’acquisizione è di 258 milioni di euro ed è stato pagato al closing.Il metoprololo, si legge in una nota, è un farmaco ampiamente utilizzato in tutti i Paesi europei e la quota di mercato ottenuta da Astrazeneca permetterà a Recordati di rinforzare il portafoglio prodotti in alcuni paesi, in particolare in Polonia, Francia e Germania.