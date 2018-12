Recordati compra la francese Tonipharm

Daniela La Cava 21 dicembre 2018 - 15:09

Acquisizione in Francia per Recordati. Il gruppo farmaceutico ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Tonipharm, società francese con sede a Boulogne-Billancourt nei dintorni di Parigi, presente prevalentemente nel mercato dell’automedicazione con prodotti da banco. La società prevede di realizzare un fatturato nel 2018 di circa 26,5 milioni di euro. Il closing dell’operazione è atteso entro la fine dell’anno. “L’acquisizione di Tonipharm rappresenta un’ulteriore opportunità per arricchire il nostro portafoglio nel mercato francese dei prodotti di automedicazione, con marchi affermati e importanti quote di mercato”, commenta l'a.d. Andrea Recordati. “Continuiamo a sviluppare la nostra presenza nell’area dei farmaci da banco, che rimane un importante settore di diversificazione in un mercato in crescita, e i marchi Tonipharm rappresentano un valido complemento al nostro portafoglio".