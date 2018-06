Recordati compra Natural Point

Daniela La Cava 11 giugno 2018 - 15:43

MILANO (Finanza.com)

Recordati ha annunciato di avere acquisito il 100% del capitale sociale di Natural Point, società italiana presente nel mercato degli integratori alimentari. La firma e il closing dell’operazione sono avvenuti contestualmente. E' quanto si apprende in una nota stampa nella quale non sono stati comunicati i termini finanziari dell'operazione.La società, nata nel 1993, con sede a Milano, ha realizzato un fatturato nel 2017 di 15 milioni di euro. “L’acquisizione di Natural Point rappresenta una interessante opportunità per arricchire il nostro portafoglio nel mercato italiano dei prodotti di automedicazione, con marchi affermati e importanti quote di mercato”, ha dichiarato Andrea Recordati, vice presidente e amministratore delegato. “Stiamo sviluppando una crescente presenza nell’area degli integratori alimentari e i marchi Natural Point rappresentano un valido complemento al nostro portafoglio.”