Recordati ancora in rosso in Borsa (-14,7%), titolo vicino a prezzo Opa

2 luglio 2018

MILANO (Finanza.com)

Le vendite si abbattono a Piazza Affari su Recordati, con il titolo che crolla di quasi il 15% a 29,05 euro (minimo di giornata a 27,91 euro), dopo la cessione della quota di maggioranza della famiglia al fondo Cvc. Gli azionisti di Fimei, società finanziaria della famiglia Recordati, ha stretto l'accordo per cedere circa il 51,8% delle azioni del gruppo farmaceutico milanese. L'Opa obbligatoria che scatterà sul restante capitale sarà al prezzo di 28 euro per azione, ben sotto i 34 euro a cui viaggiava il titolo alla chiusura di settimana scorsa. Opa a sconto che molto probabilmente andrà deserta con il titolo che rimarrà quotato in Borsa."Il prezzo offerto per la quota di controllo è basso, al di sotto della nostra attuale valutazione di 34 euro ad azione", commentano da Banca Imi che mantengono la raccomandazione hold su Recordati, con target price di 34,2 euro.