Recordati: accordo licenza esclusiva per Juxtapid in Giappone

Daniela La Cava 6 febbraio 2019 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Recordati ha stretto un accordo di licenza con Aegerion Pharmaceuticals, filiale di Novelion Therapeutics, per i diritti esclusivi alla commercializzazione in Giappone di Juxtapid, prodotto indicato per il trattamento dell’ipercolesterolemia familiare omozigote. L’accordo, si legge in una nota, prevede anche il diritto di prelazione per negoziare i diritti di commercializzazione in Giappone di potenziali nuove indicazioni che potrebbero essere sviluppati da Aegerion.Alla firma dell’accordo è dovuto un pagamento di 25 milioni di dollari ad Aegerion, oltre a ulteriori 5 milioni nel breve termine. Come di consuetudine per i contratti di licenza saranno dovuti sia ulteriori pagamenti al raggiungimento di predeterminati traguardi commerciali sia royalties. Nel 2018 le vendite di Juxtapid in Giappone sono state di 10,8 milioni.