Recordati: accordo di licenza esclusivo con MimeTech per cura cheratite neurotrofica

Daniela La Cava 16 giugno 2017 - 12:28

MILANO (Finanza.com)

Recordati ha firmato un accordo di licenza esclusivo con MimeTech, società di sviluppo italiana fondata da ricercatori dell’università di Firenze, per lo sviluppo e successiva commercializzazione a livello globale di un peptidomimetico del fattore di crescita nervoso (NGF, nerve growth factor) umano a basso peso molecolare per il trattamento della cheratite neurotrofica, che ha già ottenuto la designazione di farmaco orfano nell’Unione europea. L’accordo, si legge in una nota della società, prevede anche altre indicazioni terapeutiche collegate con difetti del fattore di crescita nervoso.I termini dell’intesa prevedono il pagamento del corrispettivo alla firma del contratto e ulteriori versamenti saranno corrisposti in base all'andamento del processo di sviluppo e della successiva commercializzazione.