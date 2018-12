Recordati: Rossini Investimenti annuncia Opa totalitaria a 27,55 euro per azione

Titta Ferraro 7 dicembre 2018 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

E' scattato l'obbligo di Opa totalitaria da parte di Rossini Investimenti su Recordati. A seguito del perfezionamento dell'acquisto da parte di Rossini Investimenti dell'intero capitale sociale di FIMEI, la holding della famiglia Recordati che deteneva circa il 51% del gruppo farmaceutico, si sono verificati i presupposti di legge per la promozione da parte di Rossini Investimenti di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (OPA) sulle azioni ordinarie di Recordati.L'Offerta ha ad oggetto complessivamente massime 100.816.251 azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di Euro 0,125, rappresentative del 48,209% del capitale sociale dell'Emittente, e pari alla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente.L'oPa avverrà a un corrispettivo in denaro pari a 27,55 euro per ogni Azione portata in adesione. L'Offerta, si legge in una nota di Rossini Investimenti, non è finalizzata al delisting delle Azioni, fermo restando la possibilità che ciò possa avvenire.