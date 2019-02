Recordati: Flemming Ørnskov presidente, Andrea Recordati confermato AD

Alessandra Caparello 5 febbraio 2019 - 15:51

MILANO (Finanza.com)

Flemming Ørnskov nominato presidente di Recordati, Andrea Recordati confermato Amministratore Delegato con le medesime deleghe già attribuitegli in precedenza, mentre Alfredo Altavilla Vice Presidente. Queste le nomine fatte oggi dal nuovo cda del gruppo farmaceutico che ha provveduto alla nomina del board per gli esercizi 2019-2021 composto da undici membri: Flemming Ørnskov, Andrea Recordati, Fritz Squindo, Giampiero Mazza, Javier De Jaime Guijarro, Søren Vestergaard-Poulsen, Cathrin Petty, Jo Le Couilliard, Michaela Castelli, Alfredo Altavilla, eletti dalla lista di maggioranza presentata da FIMEI S.p.A., titolare di una partecipazione del 51,79% del capitale sociale; Silvia Candini, eletta dalla lista di minoranza presentata da SGR e investitori istituzionali titolari complessivamente dell’1,303% del capitale sociale.“Vorrei innanzitutto sinceramente ringraziare i membri del Consiglio d’Amministrazione uscente per il loro importante contributo nel delineare e dare esecuzione alla vincente strategia del Gruppo negli anni passati. I loro suggerimenti e supporto sono stati fondamentali per la continua e solida crescita e sviluppo del Gruppo“, ha dichiarato Andrea Recordati, Amministratore Delegato. “Sono molto soddisfatto della nomina di un Consiglio così qualificato, che ha una ampia esperienza e doti di leadership e combina volti nuovi con la continuità di alcuni membri esecutivi e non esecutivi già presenti. Sono lieto di lavorare insieme a Flemming e ai nuovi membri del Consiglio nell’interesse di tutti i nostri azionisti per continuare a sviluppare il Gruppo sulle linee strategiche che hanno assicurato la nostra crescita sia nell’ambito dell’area delle malattie rare sia nell’area primary and specialty care”, ha concluso Andrea Recordati.