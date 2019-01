Recordati: Fimei propone lista candidati per nuovo cda, Ornskov alla presidenza

Daniela La Cava 7 gennaio 2019 - 16:50

MILANO (Finanza.com)

In vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Recordati, convocata per il prossimo 5 febbraio, Fimei, società indirettamente controllata da un consorzio diinvestitori guidato dal fondo Cvc, ha proposto la propria lista di candidati per il nuovo consiglio di amministrazione del gruppo farmaceutico milanese, con Flemming Ornskov alla presidenza. I candidati, si legge in una nota, comprendono anche Joanna Le Couilliard, Michaela Castelli, Alfredo Altavilla e Elisa Corghi come amministratori non esecutivi, insieme ai membri di Cvc Capital Partners. I candidati alla carica di membri del cda Le Couilliard, Castelli e Corghi sono indicati come consiglieri indipendenti. Andrea Recordati (ceo) e Fritz Squindo (cfo) rimarranno all’interno del consiglio di amministrazione come amministratori esecutivi della società.Ornskov, che ha ricoperto di recente il ruolo di amministratore delegato di Shire (leader mondiale nelle malattie rare e nei prodotti farmaceutici specializzati), ha affermato: “Sono onorato di essere il candidato scelto da Fimei per un ruolo così importante come la presidenza del cda di Recordati, una società che ammiro da molti anni e dove sono convinto che la mia esperienza nel settore delle malattie rare e dei farmaci specializzati possa completare quella del management team e del consiglio nel supportare l’accelerazione della crescita del business nei prossimi anni".