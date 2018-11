Record storico di ricavi nel “Black Roc Friday” di Unieuro

simone borghi 27 novembre 2018 - 14:57

MILANO (Finanza.com)

Nel corso dei quindici giorni di promozioni “Black Roc Friday” (dal 12 al 26 novembre), il cui inizio anticipato ha di fatto aperto la stagione di picco dell’intero settore, Unieuro ha registrato ricavi in crescita del 50% rispetto al corrispondente periodo 2017, raggiungendo livelli record su tutti i canali di vendita, sia fisici che digitali.La rete di negozi diretti ha segnato durante la campagna ricavi in crescita del 45% anno su anno, anche grazie ad un aumento degli ingressi nei negozi del 35%. La piattaforma unieuro.it ha registrato nuovi record in termini di ordini, saliti del 75% rispetto al medesimo periodo del 2017. Determinante è stato anche il contributo della rete di affiliati, salita a 276 punti vendita, il cui fatturato di sell out è cresciuto nel medesimo periodo del 60%. In generale, tutte le categorie sono state premiate.Nella giornata del Black Friday, in particolare, Unieuro ha registrato i ricavi giornalieri più alti di sempre, in ulteriore crescita rispetto alla precedente edizione (+21% le vendite Retail rispetto al 24 novembre 2017).